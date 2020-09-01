Старша дочка Ольги Полякової Марія вирушила до школи у вельми пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, українська співачка опублікувала у себе в Instagram сторіз, на якому показала двох своїх дочок, які збиралися в школу. Спочатку вона показала молодшу дочку Алісу, яка була одягнена в білу футболку з написом і чорні штани. На обличчі у дівчинки була захисна маска у вигляді мордочки кота.

Потім Ольга продемонструвала вбрання старшої доньки. Марія була одягнена в чорні велосипедки, чорний топ, зверху якого вона одягла широку білу сорочку. Маша спустила сорочку, оголивши одне плече.

"Другий готовий?",- запитує Полякова на відео, яке вона опублікувала в сторіс.

"Другий вже поїхав", - відповідає їй старша дочка.

"Ну давай, в добрий путь і як можна швидше. А матуся ще поспить", - зазначила щаслива Полякова і завалилася на ліжко.

Додамо, що Марія із задоволенням позувала на камеру, крутилася і показувала, як вона вбралася. Судячи з зовнішнього вигляду дочок Полякової, вони вчаться в школі, де немає строгих правил до зовнішнього вигляду.

Як відомо, на карантині Ольга дуже багато часу проводила зі своїми доньками. Вона готувала їжу, читала їм книжки на ніч, а також влаштовувала спільні тренування зі старшою донькою.

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