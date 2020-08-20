Мережа кипить - не минуло й року після розлучення

35-річний український шоумен Володимир Остапчук зробив пропозицію своїй новій обраниці менш, ніж через рік після важкого розлучення

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікував свіже фото зі своєю нареченою Христиною Горняк в мікроблозі в Instagram, де і оголосив про заручини.

Щасливі Володимир і Христина позували на яхті на відпочинку в Туреччині.

"Вона сказала "так" ❤ ️", - коротко підписав кадр телеведучий.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Зокрема, на Остапчука з його коханою накинулися в коментарях під постом журналу "Viva!". Користувачі негативно поставилися до такого швидкого рішення одружитися, враховуючи, що попередній шлюб шоумена з тріском розвалився. Раніше ми повідомляли, що екс-дружина Остапчука Олена Войченко однією з причин розставання називала небажання чоловіка допомагати їй у вихованні двох дітей. Тому, не дивно, що народ радить черговій нареченій "не вагітніти".

"Ось так потім діти і ростуть без батьків..нароблять і бігають далі.."

"Їх вже ненавидять більше ніж люблять, навіщо робити це з фото і відео супроводом? Після скандалу з попередньою сім'єю любите потай один одного і до вас повага буде більшою..."

"Я сподіваюся у нього більше не буде дітей, а то він до пенсії по панночкам бігати буде, а діти страждати 🤦"

"Я в принципі, не шокована таким поворотом подій - він дітей зробив? - Зробив, дружина стала не цікава, тай перескочив на іншу, потім так 2,3,4 і Вова переспить з усіма жінками, шкода, а такий був класний чувак 😤 🐷 свиня.!!!! Інакше не скажеш))?"

"Шлюб напевно буде за контрактом, вона ж нотаріус. Може не буде такою дурепою як його дружина і з чим прийшов з тим і піде!"

"Більшість коментарів негативні🙄🙄🙄🙄гнилий цей Остапчук..."

"начебто повинні порадіти, але якось не можу. Так, люди розходяться і створюють нові сім'ї. Але навіщо так напоказ? Колишній дружині і дітям вистава? Щастя, побудоване на чужих сльозах..."

"Головне їй не вагітніти, а то відразу буде йому нецікавою"

Нагадаємо, що Володимир Остапчук розбурхав одкровенням про свою коханку і жарким фото: "підкорила мене...".

Як повідомляла Politeka, роздягнена коханка Остапчука підкорила фігурою на відпочинку: "які чарівні у тебе...".