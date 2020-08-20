35-річний український шоумен Володимир Остапчук зробив пропозицію своїй новій обраниці менш, ніж через рік після важкого розлучення
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікував свіже фото зі своєю нареченою Христиною Горняк в мікроблозі в Instagram, де і оголосив про заручини.
Щасливі Володимир і Христина позували на яхті на відпочинку в Туреччині.
"Вона сказала "так" ❤ ️", - коротко підписав кадр телеведучий.
Ситуацію активно обговорюють в мережі. Зокрема, на Остапчука з його коханою накинулися в коментарях під постом журналу "Viva!". Користувачі негативно поставилися до такого швидкого рішення одружитися, враховуючи, що попередній шлюб шоумена з тріском розвалився. Раніше ми повідомляли, що екс-дружина Остапчука Олена Войченко однією з причин розставання називала небажання чоловіка допомагати їй у вихованні двох дітей. Тому, не дивно, що народ радить черговій нареченій "не вагітніти".
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"Ось так потім діти і ростуть без батьків..нароблять і бігають далі.."
"Їх вже ненавидять більше ніж люблять, навіщо робити це з фото і відео супроводом? Після скандалу з попередньою сім'єю любите потай один одного і до вас повага буде більшою..."
"Я сподіваюся у нього більше не буде дітей, а то він до пенсії по панночкам бігати буде, а діти страждати 🤦"
"Я в принципі, не шокована таким поворотом подій - він дітей зробив? - Зробив, дружина стала не цікава, тай перескочив на іншу, потім так 2,3,4 і Вова переспить з усіма жінками, шкода, а такий був класний чувак 😤 🐷 свиня.!!!! Інакше не скажеш))?"
"Шлюб напевно буде за контрактом, вона ж нотаріус. Може не буде такою дурепою як його дружина і з чим прийшов з тим і піде!"
"Більшість коментарів негативні🙄🙄🙄🙄гнилий цей Остапчук..."
"начебто повинні порадіти, але якось не можу. Так, люди розходяться і створюють нові сім'ї. Але навіщо так напоказ? Колишній дружині і дітям вистава? Щастя, побудоване на чужих сльозах..."
"Головне їй не вагітніти, а то відразу буде йому нецікавою"
Нагадаємо, що Володимир Остапчук розбурхав одкровенням про свою коханку і жарким фото: "підкорила мене...".
Як повідомляла Politeka, роздягнена коханка Остапчука підкорила фігурою на відпочинку: "які чарівні у тебе...".