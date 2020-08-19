Українська телеведуча Ольга Фреймут показала своїх молодших дітей Євдокію та Валерія

Як передає Politeka.net, серія фотографій з'явилася у телеведучої в Instagram. Фреймут позувала на камеру з малюками, на яких були надіті захисні маски. Сама Ольга була одягнена в чорну спідницю і світлу кофту поверх бежевого топа. Виявилося, що Фреймут привела дітей до школи.

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла з братом і сестрою! Ми думали, будуть сльози-дочка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", - підписала фото Фреймут.

Як з'ясувалося, діти Фреймут навчаються в приватній школі. Тому навчання тут починається не 1 вересня. Але шанувальників здивувала інша річ. Справа в тому, що молодшій доньці Фреймут Євдокії всього 3 рочки. І вона вже вирушила до школи.

"Добрий день! Євдокії повних 6 років?",- запитала одна з прихильниць. "3", - відповіла Ольга.

"Ясно)) цікавий підхід, а яка програма в школі для таких діток?",- продовжила діалог українка.

За кілька годин пост Фреймут зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

«Вітаю. Класна школа, які там чудові школярі і вся команда співробітників", "Фото з першого класу - це спогади, легкість, радість», «Євдокійка схожа на Вас (особливо очима), а Валерій-на Володимира))))», «так школа дуже хороша, але і дуже дорога, не кожна сім'я готова викласти за школу 20 тисяч доларів за рік навчання», "Євдокія схожа на Злату", - пишуть люди.

Нагадаємо, що зухвала Фреймут дала поради українцям і нарвалася на критику: «не у всіх є гроші».

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