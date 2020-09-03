В этом году многие звезды повели своих деток в первый класс, но есть и те, кто ежегодно с гордостью провожает своих деток в школу

Рoliteka.net узнавала, как выглядели дети звезд на праздничной линейке.

Самым громким 1 сентября было в частной школе, где теперь будут учиться дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Лиза и Гарри в этом году пошли в 1 класс, о чем у себя в Инстаграм сообщил их отец.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», - рассказал артист.

Дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова Настя тоже пошла в 1 класс. Правда, мама из-за съемок это важное событие пропустила.

«Ну понеслась )) Первый раз в первый класс ! Анастасия Игоревна Харламова – первоклашка!», - написал счастливый отец.

В первый класс в этом году также пошел сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Женя (Гном Гномыч).

Похвастался первоклашкой украинский телеведущий Владимир Остапчук.

А вот в семье Екатерины Кухар и ее мужа сразу двойной праздник. Их дочка идет в первый класс, а сын – в пятый.

Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей также пошел в первый класс. Несмотря на развод, оба родители были на школьной линейке.

Детей Филиппа Киркорова в школу провожал дедушка.

А вот Ольга Полякова в школу детей не провожала, но показала их школьные луки.

Телеведущая Ольга Фреймут отвела детей в школу заранее. Пост с линейки появился у артистки в Инстаграм 19 августа.

Напомним, что 15-летняя дочь Поляковой огорошила школьной одеждой с обнаженным плечом: учителя будут в ауте.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут неожиданно отправила свою трехлетнюю дочь в школу: "Интересный подход".

Также Politeka сообщала, что Владимир Остапчук оскандалился, сделав предложение своей любовнице: "Главное ей не беременеть".