Українська співачка Ані Лорак побалувала шанувальників новим знімком

Як передає Рoliteka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона постала в дуже незвичайному яскравому образі. Лорак зараз знаходиться в США, про що свідчать її фото в соцмережах. Для прогулянки артистка вибрала білу вільну сорочку і світлі джинси із завищеною талією. Варто відзначити, що наряд ідеально сів на струнку фігурку 41-річної зірки. Вона виглядала, як 20-річна дівчинка.

Лук Ані Лорак доповнила синіми кросівками, щоб було зручніше гуляти містом. Варто відзначити, що виглядала зірка щасливою.

Раніше ми писали, що перед поїздкою в США Лорак провела час зі своєю донькою Софією. Співачка ділилася кадрами з відпочинку, показуючи свою дорослу дочку. Шанувальники відразу ж звернули увагу на квітучий вигляд співачки і Софію, яка позувала для фото з новою зачіскою, зробленою на морі.

Крім цього, перед США Лорак встигла побачитися зі своїм кращим другом, російським виконавцем Філіпом Кіркоровим. Артистка приїхала на курорт, де Кіркоров відпочивав з дітьми. З нею була Софія, яка, судячи з фото, була рада бачити дітей Філіпа Аллу-Вікторію і Мартіна.

Нагадаємо, що Ані Лорак в міні-шортах викликала переполох: "де діли Кароліну?".

А ще Politeka писала, що блискуча Ані Лорак на весіллі в Нью-Йорку світилася від щастя: "час починати все спочатку...".

Також Politeka повідомляла, що загоріла Лорак показала худі ноги в ефектних чорних шортах: "Кароліна, знімайте...".