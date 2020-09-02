Українська співачка Ані Лорак побалувала шанувальників новим знімком
Як передає Рoliteka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому вона постала в дуже незвичайному яскравому образі. Лорак зараз знаходиться в США, про що свідчать її фото в соцмережах. Для прогулянки артистка вибрала білу вільну сорочку і світлі джинси із завищеною талією. Варто відзначити, що наряд ідеально сів на струнку фігурку 41-річної зірки. Вона виглядала, як 20-річна дівчинка.
Лук Ані Лорак доповнила синіми кросівками, щоб було зручніше гуляти містом. Варто відзначити, що виглядала зірка щасливою.
Раніше ми писали, що перед поїздкою в США Лорак провела час зі своєю донькою Софією. Співачка ділилася кадрами з відпочинку, показуючи свою дорослу дочку. Шанувальники відразу ж звернули увагу на квітучий вигляд співачки і Софію, яка позувала для фото з новою зачіскою, зробленою на морі.
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Крім цього, перед США Лорак встигла побачитися зі своїм кращим другом, російським виконавцем Філіпом Кіркоровим. Артистка приїхала на курорт, де Кіркоров відпочивав з дітьми. З нею була Софія, яка, судячи з фото, була рада бачити дітей Філіпа Аллу-Вікторію і Мартіна.
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