Знаменита артиска Ані Лорак підкорює образами під час відпочинку в Нью-Йорку



Вже кілька днів як співачка знаходиться в Нью-Йорку звідки ділиться своїми стильними образами і показує, як розважається з дочкою. При цьому до цього Кароліна відпочивала з Сонею в курортній зоні готелю разом з Філіпом Кіркоровим.

На фан-акаунті зірки також з'явилися нові кадри. Струнка Кароліна виглядала незвично в простій червоній майці на тонкий лямках і в коротеньких сірих шортах ,які вдало підкреслили схудлу фігуру знаменитості. Зараз зірка важить всього 52 кілограми і продовжує приводити тіло в ідеальну форму в спортзалі.

"Що найбільше любите носити в жарку погоду?Шорти або плаття?😉 "- повідомляється на фан-сторінці.

Шанувальники тут же відреагували:» 💫ані, виглядаєш 🔥 👍 💕 💞 💝 😘 🥰 я ношу все, що мені подобається і що мені йде і головне в чому мені комфортно«, » краще як у тебе рідна красуня наша❤️«, " сукня...", "Джинсові капрі або лляні, шорти поки не ношу😃😃😃😍❤️😍❤️😍», «сукня", "як завжди крвсива❤️❤️❤️" « "ви завжди прекрасні у всьому🔥 🔥 🔥 ❤ ️" » " шорти і Сарафан👍🏻👍🏻👍🏻😘», «красуня🌹 🔥 😘", « 🤗 звичайно ж шорти)😉».

Відзначимо, ми також писали, що ось уже кілька тижнів як Кароліна відпочиває разом зі своєю дочкою за кордоном в розкішному курортному готелі. Причому відпочиває зірка не одна, а разом з другом сім'ї і хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим.

Цього разу співачка без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила виглядом поруч з дорослою дочкою. Засмаглі і задоволені, вони позували в модних сукнях і чимало розбурхали мережу. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна блищала в двох сукнях з вишивкою вільного крою:

«🌹 We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Кароліна.

Нагадаємо, що Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим вбранням на домашньому фото