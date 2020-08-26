Відома співачка Ані Лорак приголомшила змінами в зовнішності

Як передає Politeka.net, бурхливу реакцію викликало нове фото, опубліковане артисткою в Instagram.

Лорак продовжує хвалитися кадрами відпочинку. На цей раз вона показала розкішний готель в якому зупинилася. На знімку вона сидить в кріслі в холі готелю.

Ані одягнена в джинсові міні-шорти і білий топ. Її волосся гладко укладені.

Однак увагу фоловерів привернула зовнішність Лорак, а особливо її обличчя. Співачку запідозрили в зловживанні уколами краси або навіть пластичними операціями. Крім того, артистка виглядає злегка розповнілою.

"Що з вами сталося? Ну не природна. Все натягнуто, як у ляльки, на Повалій ви стали схожі», «Тут, не дуже...", "Ані Лорак, доситьобличчя переробляти. Воно скоро стане жахливим. Хіба ви не помічаєте цього?", "Де діли Кароліну?", "Гурченко, досить ботокса", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак зайнялася екстремальним спортом під наглядом Філіпа, вона опублікувала в соціальній мережі відео, де катається на дошці, прив'язаній до корабля.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".

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