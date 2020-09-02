Украинская певица Ани Лорак побаловала поклонников новым снимком

Как передает Рoliteka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она предстала в очень необычном ярком образе. Лорак сейчас находится в США, о чем свидетельствуют ее фото в соцсетях. Для прогулки артистка выбрала белую свободную рубашку и светлые джинсы с завышенной талией. Стоит отметить, что наряд идеально сел на стройную фигурку 41-летней звезды. Она выглядела, как 20-летняя девочка.

Лук Ани Лорак дополнила синими кроссовками, чтобы было удобнее гулять по городу. Стоит отметить, что выглядела звезда счастливой.

Ранее мы писали, что перед поездкой в США Лорак провела время со своей дочкой Софией. Певица делилась кадрами с отдыха, показывая свою повзрослевшую дочь. Поклонники сразу же обратили внимание на цветущий вид певицы и преобразившуюся Софию, которая позировала для фото с новой прической, сделанной на море.

Кроме этого, перед США Лорак успела увидеться со своим лучшим другом, российским исполнителем Филиппом Киркоровым. Артистка приехала на курорт, где Киркоров отдыхал с детьми. С ней была София, которая, судя по фото, была рада видеть детей Филиппа Аллу-Викторию и Мартина.

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