40-річна співачка Анна Семенович викликала фурор "живим" фото й закликом бути добрішими

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала біля більярдного столу.

Так, Анна в чорній футболці, що гарно змалювала її пишний бюст, застигла в цікавий момент: зірка, озброївшись києм, нахилилася перед оператором і при цьому щось говорила, судячи з її відкритого рота. Перед нею на столі лежали більярдні кулі. Мабуть, Семенович готувалася завдати нищівного удару по них.

"У кожного в цьому житті свої цілі і завдання, комусь просто необхідно домогтися успіху і розбагатіти, а хтось дуже щасливий живучи в глибинці займаючись своїм господарством і споглядаючи заходи сонця. Але люди звикли робити висновки про інших, зі своєї точки зору, не враховуючи їх бажань і цілей! Як же прекрасно, що нас так багато і ми такі різні. Неважливо, хто ви за професією, супердоктор або артист, а може ви геніальний сантехнік, який кожен день допомагає людям👍. Головне, щоб ми залишалися щасливими і намагалися не робити боляче іншим людям, даючи можливість їм жити за своєю програмою 🙏 всім відмінного дня в щасті❤️", - поділилася своїми філософськими думками Семенович

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ви Добра! Проте... все-таки в житті не все так просто. Так, ми різні, але в той же час однакові"

"Анна стала як тітка Клава Іванівна, вагу скинути треба, ви жирна дуже або вже вік своє бере"

"Дуже живе фото!"

"Ання, дуже приємно на вас дивитися, від вас віє промінчик світла, ви завжди на позитиві❤️"

"Я там тільки великі кульки бачу"

"Анна Семенович ви така принадна👍 😘 😍симпатична"

"Кулі зібралися ганяти? 👍"

"Чітко сказано. Розумничка 👍"

Нагадавши, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.

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