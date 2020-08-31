Популярная российская певица Анна Семенович восхитила поклонников кардинальной сменой имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как вам такой образ? 😍 Розовые волосы, моя мечта с детства», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Семенович позирует в фиолетовом коротеньком халате и ярко-розовыми волосами. Одним из комментаторов оказалась шальная российская актриса Эвелина Бледанс, которая заявила, что «Семенович можно все!». Другие поклонники ведущей также пришли в восторг от увиденного.

«Мальвина», «Да мы все в 90-ые,были чутка розовые, местами фиолетовые», «Нереально круто!!! В любых нарядах ты, душка, хорошо!!!», «не чего себе сразу и не узнала,красиво очень,тебе так хорошо Анютка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 40-летняя российская певица Анна Семенович примерила на себя образ суперзлодейки Харли Квин

«Фишка» этого образа – светлые волосы, собранные в два хвоста и колорированные розовым и голубым тониками.

Семенович активно изображает из себя «плохую девочку», громко жуя жвачку. Она показывает свою команду и говорит о настоящей «движухе».

Напомним, шаловливая Семенович задрала платье ради эффектных кадров.

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