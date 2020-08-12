40-летняя певица Анна Семенович обескуражила томным образом и пленительными телодвижениями

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео, на котором предстала в длинном черном платье с бутонами ирисов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анна резко повернулась лицом к камере на первых секундах, испопелив страстным взглядом. Затем красотка начала плавно танцевать, демонстрируя свое пышное достоинство крупным планом.

"Работая над мечтами, получаешь именно ту реальность, которую желаешь 💋 Мечты, это наша реальность над которой надо немного потрудиться 😉 Не ленимся, а четко ставим цели и добиваемся их, у нас все получится 😘❤️", - подписала эти кадры певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Шикарная Анна 😍😍😍 глаз отвести невозможно 🔥🔥🔥"

"И так мочи нет. Ты еще растанцевалась 😇"

"Оседлать бы тебя"

"ух какая)"

"Миллион цветов и красок в одной Анне 💗"

Ранее мы сообщали, Семенович призналась, что привыкла много работать, поэтому ей приходится в буквальном смысле слова учиться отдыхать. Чтобы расслабиться артистка отправилась на Волгу, показывая в Инстаграм кадры оттуда.

«Эти выходные на берегу Волги, были такие веселые и душевные. Особенно меня впечатлила баня на берегу реки, прыгать распаренной в прохладную Волгу огромное удовольствие», - подписала Анна фото, на котором продемонстрировала шикарные прелести в синем купальнике.

«Париться надо без купальника!», «Аннушка какая же вы красивая и нежная», «Фигура огонь», «Фильтров многовато», «Сладкая ты», «Анюта, красотулька», «Анна вы настоящая русская красавица», - отреагировали поклонники.

Напомним, пышногрудая Семенович еле удержала свое богатство в декольте: "Целое приключение".

Как сообщала Politeka, фигуристая Семенович сверкнула красотой и нарвалась на критику: «Это не про дружбу».

Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович укротила железного коня с первого раза, горячие кадры: "Анют, огонь".