40-летняя российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками историей о том, как заставить желания сбываться

На своей странице в социальной сети инстаграм она опубликовала видео, на котором в длинном зеленом платье соблазнительно танцует. Образ Анна дополнила платком в тон, а также очками в крупной белой оправе, массивными серьгами и браслетом. Ее волосы завиты в локоны и спадают на плечи.

Певица при полном макияже танцует на лужайке, извиваясь телом под музыку. Она подняла платье и демонстрирует стройную ножку.

В подписи к видео артистка рассказала о том, как создала свою первую карту желаний и насколько была удивлена, когда узнала, что это работает.

По словам певицы, среди прочего она мечтала выступить на известном музыкальном фестивале, и эта мечта исполнилась. Более того, ей даже предложили стать ведущей. Сбылись и другие желания, которая она нарисовала на карте.

Вдохновленная таким опытом, звезда сообщила о дальнейших планах:

«В сентябре будет новолуние, и я решила сделать новый плакат желаний, с новыми мечтами и целями, ведь старые мечты уже сбылись 🙏🏼 За что я искренне благодарна», – написала она.

Ранее мы рассказывали, что Семенович показала, как «укрощает» квадроцикл. Сидя на нем в штанах и футболке, звезда крутнула ручку газа и дернулась вперед. После этого Анна закричала и уже нормально поехала вперед.

Напомним, фигуристая Семенович сверкнула красотой и нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович показала, как заманивает мужчин, видео.

А еще Politeka сообщала, что игривая Семенович задрала платье, засветив самые сладкие места.