40-летняя российская певица Анна Семенович поделилась с поклонниками историей о том, как заставить желания сбываться

На своей странице в социальной сети инстаграм она опубликовала видео, на котором в длинном зеленом платье соблазнительно танцует. Образ Анна дополнила платком в тон, а также очками в крупной белой оправе, массивными серьгами и браслетом. Ее волосы завиты в локоны и спадают на плечи.

Певица при полном макияже танцует на лужайке, извиваясь телом под музыку. Она подняла платье и демонстрирует стройную ножку.

В подписи к видео артистка рассказала о том, как создала свою первую карту желаний и насколько была удивлена, когда узнала, что это работает.

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По словам певицы, среди прочего она мечтала выступить на известном музыкальном фестивале, и эта мечта исполнилась. Более того, ей даже предложили стать ведущей. Сбылись и другие желания, которая она нарисовала на карте.

Вдохновленная таким опытом, звезда сообщила о дальнейших планах:

«В сентябре будет новолуние, и я решила сделать новый плакат желаний, с новыми мечтами и целями, ведь старые мечты уже сбылись 🙏🏼 За что я искренне благодарна», – написала она.

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Я вам рассказывала про карту желаний? 😬 Лет 10 назад , я очень активно стала изучать как работает карта желаний . Относилась к этому скептически , но пошла на тренинг по воплощению желаний в жизнь, было очень любопытно 🤩 В конце трёх дневного тренинга , в котором было много заданий , последним из них , было создать карту желаний 💥 Я очень усердная ученица и вот в правильный день, продумав все мои желания , я начала творить ! Главное правильно разделить плакат на зоны, грамотно и правильно продумать желания и цели , и ключевое правильно их визуализировать 😅 Выполнив все условия , я создала свой остров целей и желаний , убрала его в правильное место и благополучно забыла ☺️ Одним из моих желаний , было выступление на <Новой волне> , я тогда только начинала сольную карьеру и прям мечтала спеть на этом фестивале 🙏🏼 Через два месяца мне позвонили и предложили не только спеть , но и провести <Новую Волну> , я была счастлива , благодарила вселенную за возможность и шанс проявить себя в этом мире 🙏🏼 Реально мой плакат желаний начал работать , было ещё много таких историй , по выполнению моих мечт ❤️ В сентябре будет новолуние и я решила сделать новый плакат желаний , с новыми мечтами и целями , ведь старые мечты уже сбылись 🙏🏼 За что я искренне благодарна , девочки а вы делаете плакат желаний , как он работает у вас ?👇🏼 #аниныистории #плакатжеланий #мечтысбываются #цели #позитивныеустановки #рабоианадсобой #анясеменович #манибой Стиль @katrin_erdman Фото @jury_arnaut Макияж @litvinova.olka Видео @talybov_video

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Ранее мы рассказывали, что Семенович показала, как «укрощает» квадроцикл. Сидя на нем в штанах и футболке, звезда  крутнула ручку газа и дернулась вперед. После этого Анна закричала и уже нормально поехала вперед.

Напомним, фигуристая Семенович сверкнула красотой и нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович показала, как заманивает мужчин, видео.

А еще Politeka сообщала, что игривая Семенович задрала платье, засветив самые сладкие места.