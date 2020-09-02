Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати капусту по-корейськи

Як передає Рoliteka.net, свіжим рецептом він поділився у себе в Instagram і на Ютуб.

"Я всю минулу зиму не міг злізти з цієї корейської теми. Їв і плакав. Тому що, по-перше, кімчі - це якесь божественне благословення. По-друге, вони жесть які гострі. Але зупинитися неможливо", - зазначив Клопотенко.

Для приготування кімчі вам знадобиться:

1 качан пекінської капусти,

3 ст. л. рисового борошна або кукурудзяного крохмалю,

1 велика морква,

2 пучка зеленої цибулі,

1 редька,

2 см кореня імбиру,

300 г болгарського перцю,

300 г перцю чилі,

5-6 зубчиків часнику,

1 ч. л. коріандру в зернах,

50 мл рибного соусу,

2 ст. л. цукру,

7-8 ст. л. солі,

2 склянки води.

Пекінську капусту потрібно нарізати уздовж на чотири частини, а потім поперек на три частини. Добре помийте капусту і щедро посоліть. Залиште її настоятися на 30-60 хвилин.

Тим часом, змішайте в сотейнику воду з рисовим борошном і варіть до отримання густої маси. Для приготування гострого соусу Канкочі для капусти, пропустіть через м'ясорубку солодкий перець, перець чилі, часник і імбир. Масу посоліть і перемішайте.

Зелену цибулю, моркву, редьку наріжте соломкою або тонкими смужками.

Капусту, яка настоювалася в солі потрібно промити, після чого додати до неї рибний соус (можна готувати без нього), коріандр, суміш з рисового борошна, соус Канкочі. Все потрібно гарненько перемішати і залишити маринуватися на 1-2 дня. Великий плюс в тому, що приготовлену капусту можна зберігати в холодильнику близько місяця.

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