Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал рецепт торта без выпекания
По словам шеф-повара, приготовление торта "Птичье молоко" не очень быстрое, но результат несомненно того стоит. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Основа торта:
- 300 гр сахарного печенья;
- 150 гр мягкого сливочного масла;
Суфле:
- 80 гр сгущенного молока;
- 180 гр мягкого сливочного масла;
- 3-4 яичных белка (в зависимости от размера яйца);
- 350 гр сахара;
- 7 гр агар-агар;
- 270 мл воды;
- 1 щепотка лимонной кислоты.
Абрикосовый соус:
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- 8-9 абрикос;
- 150 гр сахара;
- 75 мл воды.
Печенье измельчить любым удобным способом до образования мелкой крошки. Затем его соединить в миске с мягким сливочным маслом, перемешать руками до образования масляной крошки.
Пересыпать и утрамбовать основу в форме (или кольцо диаметром 22 см). Поставить форму с основой в холодильник для застывания на 30 минут.
Суфле: отделить 3-4 белка от желтков в чашу миксера. Следите, чтобы к белку не попало ни капли желтка, иначе суфле не получится. Добавить щепотку лимонной кислоты и взбить белки на средних оборотах миксера до образования пены.
В сотейнике соединить воду с агар-агаром, довести до кипения - получится желеобразная масса. Добавить в сотейник сахар, перемешать сироп. Варить на чуть более среднем огне, периодически помешивая. Смесь должна стать немного вязкой и густой, но при этом стекать с венчика.
Продолжить взбивание белков на максимальных оборотах, влить тонкой струйкой агарный сироп в белки, не переставая их сбивать. Масса увеличится в объеме в 2-3 раза и станет очень пышной и белой с устойчивыми пиками.
В другой миске перемешать венчиком сгущенного молока со 180 гр мягкого сливочного масла до получения однородного крема.
Продолжить взбивать белковую массу на низких оборотах, вводя в нее сливочную массу по одной столовой ложке. Масса немного уменьшится в объеме.
Взбивать еще пару минут до равномерного распределения крема в белковой массе. После этого приступать к заливке, так как агар-агар начнет очень быстро застывать.
Достать основу торта из холодильника и влить суфле. Распределить равномерно силиконовой лопаткой и убрать в холодильник на час, чтобы масса стабилизировалась.
Абрикосовый соус: вымыть абрикосы (или другие кисленькие ягоды), отделить косточки и сложить в миску или чашу блендера. Все перебить.
В сотейнике сварить сироп из сахара и воды до полного растворения последнего. Добавить сахарный сироп к абрикосам, чтобы вышел соус желаемой консистенции и можно было им равномерно полить торт, сняв кондитерское кольцо.
Получается так вкусно, что за уши не оттянешь.
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