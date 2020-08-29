Получается не только вкусно, но и красиво

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал рецепт торта без выпекания

По словам шеф-повара, приготовление торта "Птичье молоко" не очень быстрое, но результат несомненно того стоит. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Основа торта:

300 гр сахарного печенья;

150 гр мягкого сливочного масла;

Суфле:

80 гр сгущенного молока;

180 гр мягкого сливочного масла;

3-4 яичных белка (в зависимости от размера яйца);

350 гр сахара;

7 гр агар-агар;

270 мл воды;

1 щепотка лимонной кислоты.

Абрикосовый соус:

8-9 абрикос;

150 гр сахара;

75 мл воды.

Печенье измельчить любым удобным способом до образования мелкой крошки. Затем его соединить в миске с мягким сливочным маслом, перемешать руками до образования масляной крошки.

Пересыпать и утрамбовать основу в форме (или кольцо диаметром 22 см). Поставить форму с основой в холодильник для застывания на 30 минут.

Суфле: отделить 3-4 белка от желтков в чашу миксера. Следите, чтобы к белку не попало ни капли желтка, иначе суфле не получится. Добавить щепотку лимонной кислоты и взбить белки на средних оборотах миксера до образования пены.

В сотейнике соединить воду с агар-агаром, довести до кипения - получится желеобразная масса. Добавить в сотейник сахар, перемешать сироп. Варить на чуть более среднем огне, периодически помешивая. Смесь ​​должна стать немного вязкой и густой, но при этом стекать с венчика.

Продолжить взбивание белков на максимальных оборотах, влить тонкой струйкой агарный сироп в белки, не переставая их сбивать. Масса увеличится в объеме в 2-3 раза и станет очень пышной и белой с устойчивыми пиками.

В другой миске перемешать венчиком сгущенного молока со 180 гр мягкого сливочного масла до получения однородного крема.

Продолжить взбивать белковую массу на низких оборотах, вводя в нее сливочную массу по одной столовой ложке. Масса немного уменьшится в объеме.

Взбивать еще пару минут до равномерного распределения крема в белковой массе. После этого приступать к заливке, так как агар-агар начнет очень быстро застывать.

Достать основу торта из холодильника и влить суфле. Распределить равномерно силиконовой лопаткой и убрать в холодильник на час, чтобы масса стабилизировалась.

Абрикосовый соус: вымыть абрикосы (или другие кисленькие ягоды), отделить косточки и сложить в миску или чашу блендера. Все перебить.

В сотейнике сварить сироп из сахара и воды до полного растворения последнего. Добавить сахарный сироп к абрикосам, чтобы вышел соус желаемой консистенции и можно было им равномерно полить торт, сняв кондитерское кольцо.

Получается так вкусно, что за уши не оттянешь.

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