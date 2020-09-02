Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить капусту по-корейски
Как передает Рoliteka.net, свежим рецептом он поделился у себя в Инстаграм и на Ютуб.
«Я всю прошлую зиму не мог слезть с этой корейской темы. Ел и плакал. Потому что, во-первых, кимчи - это какое-то божественное благословение. Во-вторых, они жесть какие острые. Но остановиться невозможно», - отметил Клопотенко.
Для приготовления кимчи вам понадобится:
- 1 кочан пекинской капусты,
- 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала,
- 1 большая морковь,
- 2 пучка зеленого лука,
- 1 редька,
- 2 см корня имбиря,
- 300 г болгарского перца,
- 300 г перца чили,
- 5-6 зубчика чеснока,
- 1 ч. л. кориандра в зернах,
- 50 мл рыбного соуса,
- 2 ст. л. сахара,
- 7-8 ст. л. соли,
- 2 стакана воды.
Пекинскую капусту нужно нарезать вдоль на четыре части, а затем поперек на три части. Хорошо помойте капусту и щедро посолите. Оставьте ее настояться на 30-60 минут.
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Тем временем, смешайте в сотейнике воду с рисовой мукой и варите до получения густой массы. Для приготовления острого соуса Канкочи для капусты, пропустите через мясорубку сладкий перец, перец чили, чеснок и имбирь. Массу посолите и перемешайте.
Зеленый лук, морковь, редьку нарежьте соломкой или тонкими полосками.
Капусту, которая настаивалась в соли нужно промыть, после чего добавить к ней рыбный соус (можно готовить без него), кориандр, смесь из рисовой муки, соус Канкочи. Все нужно хорошенько перемешать и оставить мариноваться на 1-2 дня. Большой плюс в том, что приготовленную капусту можно хранить в холодильнике около месяца.
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