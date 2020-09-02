Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить капусту по-корейски

Как передает Рoliteka.net, свежим рецептом он поделился у себя в Инстаграм и на Ютуб.

«Я всю прошлую зиму не мог слезть с этой корейской темы. Ел и плакал. Потому что, во-первых, кимчи - это какое-то божественное благословение. Во-вторых, они жесть какие острые. Но остановиться невозможно», - отметил Клопотенко.

Для приготовления кимчи вам понадобится:

1 кочан пекинской капусты,

3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала,

1 большая морковь,

2 пучка зеленого лука,

1 редька,

2 см корня имбиря,

300 г болгарского перца,

300 г перца чили,

5-6 зубчика чеснока,

1 ч. л. кориандра в зернах,

50 мл рыбного соуса,

2 ст. л. сахара,

7-8 ст. л. соли,

2 стакана воды.

Пекинскую капусту нужно нарезать вдоль на четыре части, а затем поперек на три части. Хорошо помойте капусту и щедро посолите. Оставьте ее настояться на 30-60 минут.

Тем временем, смешайте в сотейнике воду с рисовой мукой и варите до получения густой массы. Для приготовления острого соуса Канкочи для капусты, пропустите через мясорубку сладкий перец, перец чили, чеснок и имбирь. Массу посолите и перемешайте.

Зеленый лук, морковь, редьку нарежьте соломкой или тонкими полосками.

Капусту, которая настаивалась в соли нужно промыть, после чего добавить к ней рыбный соус (можно готовить без него), кориандр, смесь из рисовой муки, соус Канкочи. Все нужно хорошенько перемешать и оставить мариноваться на 1-2 дня. Большой плюс в том, что приготовленную капусту можно хранить в холодильнике около месяца.

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