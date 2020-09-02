Російська актриса Христина Асмус здивувала новим образом на зйомках шоу «Золото Геленджика»
Як передає Рoliteka.net, свіже фото з'явилося на новинних каналах в Instagram. Сама Христина вже ділилася кількома фото зі зйомок, де вона постала в вельми незвичайних епатажних образах. Цього разу в мережі засвітили новий неймовірний костюм артистки.
Христина позувала поруч із співведучими Іваном Охлобистіним і Тимуром Родрігесом. Красуня одягла сукню тілесного кольору з корсетом. Вона була неймовірно короткою, що дозволило всім розгледіти стрункі ніжки зірки. Об'ємні прозорі плечі сукні зробили зірку схожою на казкову фею. Крім цього, на актрисі красувалася рожева перуку з короткою стрижкою.
Варто відзначити, що Охлобистін і Родрігес кожен раз знімаються в однакових костюмах, а ось Христина кожен випуск радує око телеглядачів неймовірними луками. Без сумнівів, вона прикраса цього шоу.
"Івана Охлобистіна в цьому костюмі підписники порівняли з кротом з мультфільму Дюймовочка))», - відзначили під фото.
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Додамо, що раніше Христина Асмус вже публікувала два знімки зі зйомок. На першому вона постала в екстравагантній сукні кольору металік. На другому знімку Христині наділи чорну перуку і леопардовий костюм.
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