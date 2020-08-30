Про це мало хто знав

Популярна російська актриса Христина Асмус вразила зізнанням про те, за ким скучила найбільше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чогось скучила я за своїми хуліганами 🐕 🐩 � � у нас дві собаки - нелающий басенджи та американський той-фокстер'єр❤️", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост Асмус супроводжувала знімком, на якому позує сидячи поруч з однією зі своїх собак. При цьому актриса щиро посміхається на камеру, що привело в захват її шанувальників.

«Ну все, залишилося ще кішку завести і все, повний набор», «по бульдогу не сумуєш?», «Не знали про ваших собак», «який класний песик!😻 «, «А як ставишся до бульдогів?😂 «, «який гарний собакен», - пишуть вони.

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Асмус записала для фоловерів ролик, де вона кривляється, знімаючи себе на камеру під пісню популярного виконавця Niletto.

При цьому варто зазначити, що Асмус постала в абсолютно невластивому їй образі.

Вона зображена з коротким темним волоссям і чубчиком. Новий образ зірка доповнила яскравим макіяжем: очі підведені стрілками, а губи нафарбовані червоною помадою.

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