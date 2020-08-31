Скандально відома російська актриса Христина Асмус похвалилася своїм співом поруч з колегою Іваном Охлобистіним

Як повідомляє Politeka. Net, відповідним відео Асмус поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"У Кейптаунському порту з пробоїною в борту

"Жанетта" поправляла такелаж.

Але перш, ніж піти в далекі шляхи,

На берег був відпущений екіпаж.

Ідуть, сутуляться, вливаючись у вулиці,

І кльоші нові пестить бриз...

Йдуть вони туди, де можна без праці

Знайти веселих жінок і вино, - співають Асмус і Охлобистін.

"Зате від душі", - написала Асмус натякаючи на якість виконання.

Відзначимо, на кадрах Асмус постала з незвичною зачіскою - довгими темним волоссям і чубчиком.

"Христину не впізнати", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Іван Охлобистін і актриса Христина Асмус беруть участь у новому спільному проекті телеканалу ТНТ - шоу «Золото Геленджика», над яким працюють автори реаліті-шоу «Охлобистіни».

Згідно зі сценарієм, Охлобистін виступить творцем парку розваг для дорослих на березі моря. Його учасників чекає сім випробувань, головний приз-кілограм золота.

Асмус за сюжетом стане помічницею персонажа Охлобистіна і»виступить на боці світлих сил".

Нагадаємо, в 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти відомого російського актора Івана Охлобистіна за співпрацю з бойовиками "ДНР". Артист відомий підтримкою бойовиків.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.