Скандально відома російська актриса Христина Асмус похвалилася своїм співом поруч з колегою Іваном Охлобистіним
Як повідомляє Politeka. Net, відповідним відео Асмус поділилася на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"У Кейптаунському порту з пробоїною в борту
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Але перш, ніж піти в далекі шляхи,
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На берег був відпущений екіпаж.
Ідуть, сутуляться, вливаючись у вулиці,
І кльоші нові пестить бриз...
Йдуть вони туди, де можна без праці
Знайти веселих жінок і вино, - співають Асмус і Охлобистін.
"Зате від душі", - написала Асмус натякаючи на якість виконання.
Відзначимо, на кадрах Асмус постала з незвичною зачіскою - довгими темним волоссям і чубчиком.
"Христину не впізнати", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Іван Охлобистін і актриса Христина Асмус беруть участь у новому спільному проекті телеканалу ТНТ - шоу «Золото Геленджика», над яким працюють автори реаліті-шоу «Охлобистіни».
Згідно зі сценарієм, Охлобистін виступить творцем парку розваг для дорослих на березі моря. Його учасників чекає сім випробувань, головний приз-кілограм золота.
Асмус за сюжетом стане помічницею персонажа Охлобистіна і»виступить на боці світлих сил".
Нагадаємо, в 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти відомого російського актора Івана Охлобистіна за співпрацю з бойовиками "ДНР". Артист відомий підтримкою бойовиків.
Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".
Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.
Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.