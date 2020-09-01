Скандально відома російська актриса Христина Асмус здивувала домашнім кадром зі своїм "хуліганом"

Не так давно Христина вирішила розповісти про свою тугу за своїми улюбленими вихованцям. Спеціально для цього вона виставила в Instagram фото з одним з улюбленців. Актриса показала, як вигулює свого чотириногого друга.

Зараз сама Христина знаходиться не вдома, а в Геленджику, де знімається в новому проекті разом з Іваном Охлобистіним. У підписі під фото Христина зазначила, через насичений графік давно не бачила своїх вихованців і сумує за ними сильно на зйомках. На опублікованому фото видно, як Асмус вивела тварину на прогулянку по саду.

"Чет скучила я за своїми хуліганами 🐕 🐩 😭 у нас дві собаки - нелающий басенджи і американський той-фокстер'єр ❤️ а у вас Собаки, Кішки, Леви, Орли иль куріпки? 🤪», - написала Христина.

Фанати тут же згадали про Харламова, прозвавши того третім бульдогом і також пригадали скандальне розлучення пари:

"За бульдогом не сумуєш?)«,» скучила-завела нового Гаріка😉 😉 😉«, » У мене звичайний чорний кіт😄«,» не знали про ваших собак«, " у вас-це у тебе і ще у кого?) ", "Гарік в список хуліган входить?)», "А як ставишся до бульдогів?😂 , ""По харломовському жужугу теж скучила😂".

Розлучення актриси з Гаріком Харламовим стало однією з причин масового хейта зірки в соціальній мережі Instagram. Після зйомок фільму "Текст", де були присутні неоднозначні і відверті сцени з Христиною, шанувальники також почали масово засуджувати Асмус за провокативну і зухвалу поведінку.

Практично під кожним її постом користувачі Мережі засуджують зірку за Відверті фото, зухвалі висловлювання або висміювання свого ж поведінку. Асмус не реагує на критику, продовжуючи ділитися фото зі спальні, а також кадрами зі зйомок нового проекту.

Не так давно зірка також опублікувала кадр, на якому позувала в ліжку в одній яскраво-червоній ночнушке. Причому позувала блондинка поруч з тарілкою смачної і досить великої малини, на якій акцентувала увагу. Шанувальники ж почали писати, як актриса сумує за чоловіком і відповіли на питання зірки.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

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