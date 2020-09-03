Відома модель Сьюзі Кортес показала себе в незвичайному вигляд, захопивши навіть найстійкіших

На фото красуня позувала в невидимій білизні, яка апетитно обтягувала як бюст дівчини, так і п'яту точку. Дівчина спокусливо вигнулася, демонструючи залишені від поцілунків сліди помади на грудях. Волосся Сьюзі вирішила залишити розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, поки позувала на тлі ліжка і свічника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що за річ. Багатство"," Прекрасна"," красива"," Опа, матуся, смачно, як завжди"," шалено красива"," Солодкі мрії"," красива принцеса"," Люблю тебе, дитинко"," Ти так добре виглядаєш"," гаряче куріння", " Ось це так. Ви точно чудові".

Ми повідомляли, що 30-річна бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, переможниця конкурсу Miss Bum Bum, розпалила публіку зухвалою поведінкою.

На перших секундах модель млосно згиналася, стоячи в отворі розсувних дверей, а потім перебралася на крісло, прийнявши спокусливу позу. Сьюзі розставила ніжки і витончено пролила на себе масажне масло.

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