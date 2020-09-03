Известная модель Сьюзи Кортес показала себя в необычном вид, восхитив даже самых стойких

На фото красотка позировала в невидимом белье, которое аппетитно обтягивало как бюст девушки, так и пятую точку. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя оставленные от поцелуев следы помады на груди. Волосы Сьюзи решила оставить распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, пока позировала на фоне кровати и подсвечника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за вещь. Богатство", "Прекрасная", "Красивая", "Опа, мамочка, вкусно, как всегда", "Безумно красивая", "Сладкие мечты", "Красивая принцесса", "Люблю тебя, детка", "Ты так хорошо выглядишь", "Горячее курение", "Вот это да. Вы точно великолепны".

Мы сообщали, что 30-летняя бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, победительница конкурса Miss Bum Bum, разгорячила публику вызывающим поведением.

На первых секундах модель томно изгибалась, стоя в проеме раздвижной двери, а затем перебралась на кресло, приняв соблазнительную позу. Сьюзи расставила ножки и изящно пролила на себя массажное масло.

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