Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, разделась и застыла в соблазнительной позе 

Звезда предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Именно такой модель не стесняется себя демонстрировать, благодаря невероятной фигуре. 

"Искусительница" предстала в одном нижнем белье телесного цвета с красным кружевом. Маленькие лифчик и трусики идеально подчеркнули невероятные прелести звезды, которые сияли от лосьона. 

Грудь будто налилась и пыталась "выскользнуть" из столь тесного белья. 

Крохотные трусики представляли собой несколько тонких бретелек с кружевом посередине, которое прикрывало самое интимное. 

Популярные статьи сейчас

"Вечная память": экс-муж Наташи Королевой заговорил о трагедии, поразив фото в обнимку с Лолитой

"Что рука делает в бикини?": красотка из «Квартал 95» попалась на шалостях возле бассейна, фото

Состояние зараженной Кравец из "Квартал 95" внезапно изменилось, звезда нарушила молчание: "Спасибо за..."

Резко похудевшая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья"
Показать еще

Стильные аксессуары дополнили образ. 

Также стоит отметить, что красотка позировала, встав на колени. Она натянула лямки трусиков и наклонила голову. В итоге фото вышло очень горячим. 

За четыре часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети осыпали звезду комплиментами за столь откровенный снимок. 

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в серебряном костюме, который оголил ее невероятные изгибы. 

Непревзойденная звезда присела на одну коленку, выставив вперед вторую ножку. Лифчик натянулся на груди, отлично обтянув и приподняв ее. 

Дополнили образ - куртка с длинными рукавами и ботфорты на завязочках. 

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес лежала на спине, подняв ноги на диванные подушки. Практически все ее тело было измазано сливками, а также "украшено" клубничкой. Одну из ягод Кортес приготовилась надкусить, поднеся ко рту.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.