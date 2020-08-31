Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, разделась и застыла в соблазнительной позе
Звезда предстала в соблазнительном виде, пишет Politeka.net. Именно такой модель не стесняется себя демонстрировать, благодаря невероятной фигуре.
"Искусительница" предстала в одном нижнем белье телесного цвета с красным кружевом. Маленькие лифчик и трусики идеально подчеркнули невероятные прелести звезды, которые сияли от лосьона.
Грудь будто налилась и пыталась "выскользнуть" из столь тесного белья.
Крохотные трусики представляли собой несколько тонких бретелек с кружевом посередине, которое прикрывало самое интимное.
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Стильные аксессуары дополнили образ.
Также стоит отметить, что красотка позировала, встав на колени. Она натянула лямки трусиков и наклонила голову. В итоге фото вышло очень горячим.
За четыре часа пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали звезду комплиментами за столь откровенный снимок.
Напомним, Сьюзи Кортес позировала в серебряном костюме, который оголил ее невероятные изгибы.
Непревзойденная звезда присела на одну коленку, выставив вперед вторую ножку. Лифчик натянулся на груди, отлично обтянув и приподняв ее.
Дополнили образ - куртка с длинными рукавами и ботфорты на завязочках.
Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес лежала на спине, подняв ноги на диванные подушки. Практически все ее тело было измазано сливками, а также "украшено" клубничкой. Одну из ягод Кортес приготовилась надкусить, поднеся ко рту.
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Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.