Російський комік Максим Галкін показав, як їх з Аллою Пугачовою дочка Ліза збирається в школу

Як передає Рoliteka.net, свіже відео Максим опублікував у себе в Instagram. На відео Ліза Галкіна у формі приватної школи сиділа за столом і снідала хачапурі. Судячи з усього, вона з батьком грала в якусь гру і стала зображати скульптуру.

Галкін у звичній для себе манері пожартував, що це картина Сєрова «дівчинка з хачапурі», на що першокласниця Ліза зазначила, що у Сєрова картина називається «дівчинка з персиками». Додамо, що Галкіна грайливо позувала, а на тлі було чути голос і сміх Алли Пугачової.

"Дівчинка з хачапурі", - підписав відео щасливий батько.

За годину відео з дитиною подивилися майже 800 тисяч разів. У коментарях шанувальники зоряного сімейства залишили їй масу приємних слів.

"Чудова дівчинка!", "Лізонька, копія Алли Борисівни, Красуня і розумниця", "Така артистка, вся в батьків))", "яка мила, і красива!", "Артистка", "яка ж розумничка! У вас чудові діти!", "Яка ж вона красуня", "дівчинка з гумором. І кмітлива. Молодчинка», «Солодка», "О хачапурі це те що треба на сніданок 👌 смачного красуня", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що роздягнена Пугачова ошелешила дорослими іграми з Галкіним прямо у ванній: «гидко дивитися на цю…».

А ще Politeka писала, що Пугачова не стрималася і розплакалася в обіймах Галкіна, повне відео:"дожити б до тих часів, коли вони...".

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