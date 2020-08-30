Оголена Алла Пугачова у ванній показала, як вони з Максимом Галкіним розважаються у своєму розкішному замку

Кумедний ролик з легендарною російською співачкою і її чоловіком-шоуменом з'явився на одній з їхніх фан-сторінок в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Першим кадром у відео показаний елітний палац подружжя з численними башточками і вражаючою архітектурою. Потім перед глядачами постає сама Примадонна, яка ніжиться у ванній, закриваючи своє оголене тіло тільки піною.

"Максим!",- кличе співачка.

У цей момент перед нею з'являється її чоловік в образі капітана Джека Горобця з популярної франшизи «Пірати Карибського моря».

"Максим?" - дивується Пугачова.

На що її чоловік відповідає англійською мовою: "Ні, Джек!».

Шанувальники зіркової пари не могли пройти повз такого забавного відео.

"Такі красиві! І так здорово зіграли! Правдиво! Казково!", "Молодці, так і треба! "тому що в цій драмі нехай ти блазень або король, двічі ролі не грають, тільки раз грають роль!", "Ось це так!!! Фільм про любов", "Сімейка весело живе", "гидко дивитися на цю воскову фігуру. Ні сорому, ні совісті... Час уже втихомиритися і не виставляти на показ свій "гротеск", "у вас ще й рольові ігри присутні", - пишуть люди.

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