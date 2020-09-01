Алла Пугачова і Максим Галкін відвели своїх двійнят Гаррі і Лізу в 1 клас
Відео знаменної події показав Галкін на своїй сторінці в «Instagram».
Для дітей подружжя вибрали приватну підмосковну гімназію на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де вони проживають.
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Примадонна прийшла на свято 1 вересня в шкіряному бомбері, короткій плісированій спідниці і конверсах. У такому вбранні вона сама виглядала, як школярка.
Галкін же надів червону картату сорочку і рвані джинси.
Відзначимо, на святі Пугачова навіть пустила сльозу.
Пізніше вона разом з дітьми випустила в небо повітряні кульки на щастя, побажавши, щоб їх навчання школі, а потім і випускний пройшли добре.
Відзначимо, Алла Борисівна поки не загадує, ким стануть її діти, коли виростуть. "Мені дожити б до тих часів, коли вони школу закінчать", - зазначила Пугачова якось в інтерв'ю.
Нагадаємо, що Максим Галкін і Алла Пугачова разом з 2001 року. Закохані почали жити разом в 2005 році, а через шість років офіційно зареєстрували свої відносини.
У 2013 році подружжя стало батьками близнюків Лізи і Гаррі. Тоді Аллі було 64 роки, а Максиму — 37 років. Діти були зачаті штучним шляхом із замороженої яйцеклітини Алли Пугачової. За словами Примадонни, вона заморозила біоматеріал, коли їй було 52 роки.
У 2017 році Пугачова і Галкін повінчалися.
Нагадаємо, що 71-річна Пугачова в короткій сукні з рюшиками приголомшила виглядом: "Пластика це зрозуміло, але...".
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