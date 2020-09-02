35-річна українська модель і співачка Даша Астаф'єва заінтригувала пристрасним образом і несподіваним питанням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні леопардового забарвлення. Родзинкою вбрання стала незвичайна зона декольте: дівчина "сховала" бюст за тоненькими лямочками.

Гаряча брюнетка позувала біля живоплоту, поставивши руки на пояс. Неможливо не захопитися її "осиною" талією. Великі сережки-кільця і яскравий макіяж доповнили розкішний лук.

"Пані, після сорока, скажіть, а потім же леопард ще більше подобається?",- поцікавилася у прихильниць Астаф'єва.

Користувачі кинулися чесно відповідати і зійшлися на думці, що Даші в будь-якому віці "леопард" до лиця:

"Шикарна!!!🤩"

"Красуня❤️"

"Яке ж гарне плаття😍 🔥 🔥 🔥... ще не бачила нікого, кому леопардовий йшов би більше ❤️😍❤️... здається, я закохалася 🤗 😉 😆 "

"Мені він ніколи не подобався, але мені він просто не йде, на відміну від вас....🔥"

"Особливо лосини 🔥"

"Астаф'єва, ти взагалі старіти збираєшся??"

"Леопард - це класика. Можна всім і завжди 💫 😘 "

"Зазвичай леопарди після 50"

"На вас незрівнянно 🔥"

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва виставила в соцмережі кадри з тренування. На цей раз ефектна брюнетка була в чорному спортивному костюмі, що вигідно обтягнув її фігуру.

"Функціональне тренування з @tarasevych_inna в @tsarsky легше роботи над собою, напевно, тільки робота в декреті 😅 😅 😅 чотири кола нон-стоп по 20 разів», - прокоментувала Даша.

Нагадавши, щаслива Астаф'єва з пишним декольте показала свій секретик, приголомшивши виглядом: "відразу видно..."

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