Украинская певица Даша Астафьева выбралась на отдых и показала свой натуральный вид

Как передает Politeka.net, она опубликовала курортные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Судя по нему, знаменитость выбралась в ресторан и решила обойтись минимальным количеством косметики. В то же время, Даша Астафьева выбрала весьма нескромное кремовое платье в коричневый горошек, его изюминками стали мешковатые рукава и просто огромное декольте.

На снимке исполнительница сидит за столиком, положив руки на меню. Она добродушно улыбается в камеру, позируя на фоне залива и далеких гор. "Есть секретики, которые сами себя выдают. Видно?", - отметила Даша Астафьева в описании.

Пользователи социальной сети похвалили певицу за внешний вид в комментариях, оставив много комплиментов. Кроме того, многие начали строить версии об упомянутом секрете:

"Нет обручального кольца"; "Ждём малыша💖💖"; "Конечно видно! Беременная!!!😍😘"; "Влюбленна или ожидается пополнение )) бьём по стереотипам 😜"; "Такая красивая, такая естественная, что просто 🔥"; "Ум и красота редкое сочетание, а Вы ещё и потрясающе талантливы, целая вселенная🙏❤"; "Роскошный образ ❤️😍🔥"; "Идеал Женской Красоты ♥️❤️❤️❤️"; "Искорку в глазах не скроешь ни одним фильтром)"; "Сразу видно счастливого человека! 👍💖💗💖".

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