Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала себя во всей красе на тренировке

Даша начала снова заниматься в спортзале, о чем активно сообщает в социальной сети Инстаграм, показывает ролики из тренировок и рассказывает о полезных упражнениях. Астафьева уже давно занимается в зале, однако много раз делала длительные перерывы. В этот раз эффектная брюнетка поразила сеть занятиями в черном костюме.

Так, Даша в спортивном костюме, состоящем из топа и лосин со специальной обувью, показала топ своих лучших упражнений для рук, бедер и пресса:

«Функциональная тренировка с @tarasevych_inna в @tsarsky Легче работы над собой, наверное, только работа в декрете 😅😅😅 Четыре круга нон-стоп по 20р», - пишет Даша.

Вот как реагируют фанаты:

«Нужно держать в форме то что деньги приносит👍», «Блин,я навіть втомилась від того,що просто дивилась...», «Вот же пресс должен быть задолбан) особенно фитболом этим 🤣», «Да, да точно....Даша как Вы точно подметили, что спорт зал с ответственным подходом, а лучше подходами 3×20 повторений, что декрет сплошная ,,ЛАФА ,,😂😂😂...», «Класс😍 спасибо! Затестим!».

Мы также писали, что украинская артистка много работает над собой, активно ухаживает за телом и посещает косметолога, беспокоясь о своей коже. При этом звезда не страдает "уколами красоты" и предпочитает естественность.

Благодаря правильному уходу, Даша добилась идеального и ровного тона кожи, который постоянно восхищает фанатов. Нередко перед модными мероприятиями Даша показывает свои новые образы и этот раз не стал исключением. Звезда восхитила нарядом и ярким макияжем в гримерке.

Дело в том, что эффектна красотка примерила тесное платье с леопардовым принтом и лямками на груди, а также дополнила образ ярким макияжем с акцентом на алые губы. Волосы Даша уложила в аккуратную прическу мягкими волнами. Благодаря массивным серьгам-кольцам с камнями, образ получился достаточно эффектным.

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