51-річна актриса Евеліна Бльоданс розпалила публіку відвертим фото і цікавим випадком з життя

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в червоній сукні з однією пікантною деталлю: нестаріюча Евеліна "забула" надіти ліфчик, чим невимовно порадувала своїх шанувальників.

Бльоданс в оточенні повітряних кульок сіла на простирадло, небезпечно задерши ноги й блиснувши стегнами.

У підписі артистка розповіла про сюрприз, який їй підніс коханий.

"Нещодавно мені влаштували сюрприз, який зворушив мене до глибини серця своєю ніжністю і турботою 🥰 ви бачили, що не так давно я відпочивала в моєму улюбленому санаторії. Мій коханий залишився в Москві, а я прилетіла ✈️ туди на захід, і графік був дуже щільним. Сьомочка був скрізь зі мною, і, звичайно, періодично його це вимотувало... Рано вранці ми пішли на пляж і хотіли насолодитися морем. Я листувалася з моїм коханим, він побажав мені доброго ранку і чудесного плавання. 🌊 Ми сидимо на пляжі, я насолоджуюся видом і думаю про те, який у мене буде важкий день у вигляді зйомок, і як би я хотіла просто обійняти його. І тут мені приходить повідомлення від нього з питанням: "Чому ти не купаєшся?" Звідки він міг знати, що я не купаюся?) Моє серце йокнуло в радісному передчутті...", - розповіла Бльоданс, додавши, що коханий несподівано приїхав до неї на два дні, щоб провести їх разом з сім'єю на морі.

Шанувальники за лічені хвилини поставили сотні "лайків", захоплюючись красою артистки: "дівчина в червоному ви такі прекрасні! пощастило вашому коханому😁❤️"; "Дати б тобі по трусах❤️"

Нагадавши, томна Бледанс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Бледанс в сукні з розрізом показала справжній фонтан бажань: пікантні кадри.