Відомі моделі Наомі Кемпбелл і Зендая здалися разом

На фото Наомі позувала в картатій накидці, а під нею можна побачити кошлатий наряд. Поруч стояла Зендая, яка була одягнена в смугастий низ, а зверху можна побачити картатий піджак або щось подібне. Дівчата стояли поруч і навіть, можна сказати, обіймалися. Образ моделі доповнили яскравими макіяжами, демонструючи свою природну красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження, ангел Зендая, мир у твоїх ніг. Продовжуй сяяти своєю прекрасною енергією і насолоджуйся своїм особливим днем", - написала Наомі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"У вас є календар нагадувань на день народження кожного. Хіба у вас не така гостра пам'ять, як ви прекрасні", "королеви", "з днем народження, Зендая. Хай благословить Бог вашу сім'ю", "це те, що ви називаєте обслуговуючим особою".

Повідомлялося, що відома британська супермодель Наомі Кемпбелл, яку називають "чорною пантерою", похвалилася фігурою в пікантній позі.

На новому чорно-білому знімку Наомі Кемпбелл позує у вельми екзотичному образі і не менш цікавій позі.

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