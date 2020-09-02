Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про спекотні образи

На фото Ана позує в чорному купальнику з трусиків і ліфчика, який більше скидається на топ. Зірка влаштувалася зручно на чорному стільці, демонструючи свою фігуру і принади, які так і випирали з-під вузької тканини. Волосся Чері залишила розпущеним, а сама спокусливо дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все готово на знімальному майданчику. Завтра о 13.00 я вийду в ефір на акаунті з двома подругами, які будуть грати в Твістер. Там будуть медсестра, школярка і покоївка. Вгадай, ким я стану?",- підписала фото красуня.

Фанати, включаючи зірку "Playboy" Кассандра Сьєнегу, поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна леді", "це чудово", "одержимий цим бікіні", " який чудовий спосіб закінчити ще один чудовий день. Спасибі, Ана", "прекрасна принцеса. Це багатство".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в спортивному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Чері позує в тісному спортивному вбранні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. При тому знаменитість ефектно крутитися на камеру, змінюючи при цьому вбрання «як рукавички».

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