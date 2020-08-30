Знаменитости можно только позавидовать

Американская фитнес-модель Ана Чери заворожила шикарными формами в соблазнительном бикини

Модель активно занимается спортом, после чего публикует жаркие фото и видео своих упорных тренировок, сообщает Politeka.net.

В одном из последних постов в Инстаграм красотка предстала в маленьком бикини. Лифчик на тончайших бретельках натянулся на огромной груди знаменитости. Бюст приподнялся под треугольными лоскутками ткани и соблазнительно выпирал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Также модель надела трусики подтянув их выше бедер. Упругий, рельефный пресс и округлые бедра - видео просто поражало красотой.

На бедра модель натянула оранжевое мини-парео, немного прикрывшее их.

Красотка смотрела в камеру и немного подвигалась.

"Бесстыдный пост в бикини! Я хочу, чтобы этот пресс вернулся 😍 сейчас я увеличу интенсивность тренировок 🔥", - подписала кадры модель, давая понять, что видео архивное.

За семь часов пост собрал более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети засыпали красотку комплиментами, не в силах оторваться от ее форм.

"Горячая штучка", - написал один из комментаторов.

Напомним, Ана Чери решила на себе продемонстрировать черный топ и шортики своего бренда.

Звезда позировала в пустом помещении, немного выгнувшись, хвастаясь своими великолепными формами.

Топик обтянул ее шикарную грудь, а молния посередине придала пикантности.

Ранее сообщалось, что Ана Чери предстала в полупрозрачном белье, которое с трудом скрывало ее срамные места. Стоя на коленях и широко расставив ноги, модель дала возможность полюбоваться ее телом во всей красе.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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