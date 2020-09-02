30-річна бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, переможниця конкурсу Miss Bum Bum, розпалила публіку зухвалою поведінкою

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в жовтому бікіні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На перших секундах модель млосно згиналася, стоячи в отворі розсувних дверей, а потім перебралася на крісло, прийнявши спокусливу позу. Сьюзі розставила ніжки і витончено пролила на себе масажне масло. Дівчина крупним планом показала, як стікають краплі по її засмаглому рельєфному тілу, розбурхуючи фантазію шанувальників - від кадрів дах зносить. В кінці гаряча брюнетка піднялася й повернулася до камери своєю головною "гордістю", тримаючи в руках рушник.

Користувачі кинулися коментувати побачене, встигнувши поставити за пару годин більше 9 000 "лайків": "як чуттєво😍"; "😍 ти унікальна"; "вишукана"; "досить красива мила".

Раніше ми повідомляли, Кортес розбурхала фото в червоній ажурній білизні. Модель позувала в пелюстках троянд, стоячи на колінах. При цьому красуня вип'ятила "булочки" і грайливо глянула в камеру.

"Я люблю тебе красуня 🔥❤️😍😘"; "Гарна брюнетка, кішка💋💮💞💞"; "Дуже гаряча, крихітко 🔥"; "😘🍷 виглядають такими гладкими і м'якими на дотик Любов #"; "Вишукана чуттєвість"; "Як має бути смачно з'їсти цей чудовий персик 🍑!",- відреагувала армія фанатів.

Крім того, ми писали, що Кортес здивувала фото в топі кольору американського прапора і крихітних джинсових шортиках. Модель вхопилася за скляну огорожу, максимально вип'ятивши свої "бум-бум".

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць опустилася на коліна в одному мереживі

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць покрутила своєю гордістю в безсоромному танці

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць показала свої "солодощі" на спекотному фото