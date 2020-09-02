30-летняя бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, победительница конкурса Miss Bum Bum, разгорячила публику вызывающим поведением

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в желтом бикини (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На первых секундах модель томно изгибалась, стоя в проеме раздвижной двери, а затем перебралась на кресло, приняв соблазнительную позу. Сьюзи расставила ножки и изящно пролила на себя массажное масло. Девушка крупным планом показала, как стекают капли по ее загорелому рельефному телу, будоража фантазию поклонников - от кадров крышу сносит. В конце горячая брюнетка поднялась и повернулась к камере своей главной "гордостью", держа в руках полотенце.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, успев поставить за пару часов более 9 000 "лайков": "как чувственно😍"; "😍 ты уникальна"; "Изысканная"; "Довольно красивая милая".

Ранее мы сообщали, Кортес взбудоражила фото в красном ажурном белье. Модель позировала в лепестках роз, стоя на коленях. При этом красавица выпятила "булочки" и игриво взглянула в камеру.

"Я люблю тебя красавица 🔥❤️😍😘"; "Красивая брюнетка, кошка💋💮💞💞"; "Очень горячая, детка 🔥"; "😘🍷 выглядят такими гладкими и мягкими на ощупь Любовь #"; "Изысканная чувственность"; "Как же должно быть вкусно съесть этот восхитительный персик 🍑!", - отреагировала армия фанатов.

Кроме того, мы писали, что Кортес изумила фото в топе цвета американского флага и крохотных джинсовых шортиках. Модель ухватилась за стеклянную ограду, максимально выпятив свои "бум-бум".

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