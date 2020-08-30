Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, потрясла своей гордостью крупным планом

Звезда любит записывать видео, на которых показывает свои ягодицы во всей красе, пишет Politeka.net. В этот раз модель поднесла к своей части тела камеру так близко, насколько это возможно. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка двигала пятой точкой под музыку, приседая и завораживая движениями. При этом звезда решила не показывать своего лица.

Стоит отметить, что свои жаркие танцы модель выполняла в коротеньком топе, оголившем ее спинку с татуировкой и тонкую талию.

На свои ягодицы звезда натянула крохотные шорты, по бокам которых были завязки. Одежда была настолько мала, что оголила совершенные формы звезды, давая вдоволь полюбоваться видами.

За девять часов пост собрал более 150 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети осыпали звезду комплиментами за жаркие танцы и красивую фигуру.

"Вот это орешек!", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в серебряном костюме, который оголил ее невероятные изгибы.

Непревзойденная звезда присела на одну коленку, выставив вперед вторую ножку. Лифчик натянулся на груди, отлично обтянув и приподняв ее.

За шесть часов пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показала себя в трусиках на завязках и бюстгальтере. Образ Кортес дополнила блестящим боди, а сама стояла в профиль к камере. Волосы были распущенными, красотка стояла на фоне панорамного окна. Кадр вышел очень соблазнительным и жарким.

Фанаты были в восторге от образа красотки.

Напомним, владелица самых красивых ягодиц сразила наповал упругими формами без белья

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