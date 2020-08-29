Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала, как питается вкусностями в выходной день

Молодая спортсменка, ка известно, практически каждый день тренируется в зале, фанатично прокачивает мышцы и добивается всевозможных результатов. При этом девушка постоянно устраивает пикантные фотосессии, чтобы привлечь побольше внимания фанатов к себе. В этот раз же Сьюзи решила поделиться необычным кадром.

Впервые за долгое врема Сьюзи подразнила поклонников скромным и даже милым образом. Девушка похвасталась сладостями и вкусностями, которые ест по утрам и с милой улыбкой поднесла ложку к тарелке.

«О характере человека легко судить по тому, как он обращается с теми, кто ничего не может для него сделать💥,» - написала Сьюзи.

Поклонники отреагировали достаточно бурно:

«Ты роскошная малышка», «Почему ты такая сладкая», «Вау, как десерт», «Ahhh eu quero Divin um pouco comigo😢,» «Хочется еще больше вкусностей», «Идеальное утро» «Ты снова соблазняешь😍😍😍», «Ты выглядишь так красиво😍😍😍💗💗💗», «Веет опасностью😍😍😍», «Обычно они усваивают самые трудные уроки 😁😁😁😁», «Барби Татуажа Сьюзи Кортез 🌷🌹», «Отлично 👌👌💖💖💖 оставайтесь в безопасности ❤️❤️❤️❤️».

Также хозяйка самых красивых ягодиц, показала, как проводит время в тренажерном зале. На фото Сьюзи стоит в белье из кожаных веревочек, держась руками за тренажер. Красотка дополнила образ кроссовками и черными носками.

Кортес развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя ее во всей красе, ведь трусиков не видно при таком ракурсе. Волосы звезда оставила распущенными, а сама повернулась в сторону камеры.

"Доброе утро. Настроение для фитнеса", - написала Сьюзи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Прекрасное доброе утро", "Доброе утро, красавица", "Я так тебя люблю", "Невероятно великолепная детка", "Красивый мой ребенок", "Ох, мамочка!".

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