30-летняя бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес, победительница конкурса Miss Bum Bum, вскружила голову мегаоткровенным снимком

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в красном кружевном белье.

Сьюзи приняла жаркую позу ради сочного кадра. Так, брюнетка встала на четвереньки, подобно кошечке, выгнув спину и выпятив свое главное достоинство. Девушка страстно взглянула в камеру.

Стоит отметить, что особого шарма добавили "лепестки роз", рассыпанные вокруг - модель обработала снимок в специальном приложении, "пририсовав" эту романтическую деталь.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав красотку комплиментами в комментариях:

"Я люблю тебя красавица 🔥❤️😍😘"

"Красивая брюнетка, кошка💋💮💞💞"

"Очень горячая, детка 🔥"

"😘🍷 выглядят такими гладкими и мягкими на ощупь Любовь #"

"Изысканная чувственность"

"Как же должно быть вкусно съесть этот восхитительный персик 🍑!"

Ранее мы сообщали, Кортес впечатлила разнузданной выходкой. Девушка позировала на опубликованном в Инстаграм фото полностью голой - "прикрыв" все самые пикантные места клубникой со взбитыми сливками.

Вся в этом "десерте" модель лежала на диване, задрав ноги на подушки.

От такого вкусного кадра ее фанатам "сорвало головы": "Готов съесть"; "ты слишком привлекательна и прекрасна моя любовь"; "Я съем всю эту клубнику"; "мне нравится это платье 🎉🎉🎉"; "Какой красивый и вкусный десерт 😘😘".

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