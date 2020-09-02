Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перевершила саму себе, побивши власний рекорд у дешевизні вбрання

Як передає Рoliteka.net, дружина принца Вільяма днями взяла участь у відеоконференції, пов'язаній з фотоконкурсом, присвяченим пандемії китайського вірусу. Кадри опубліковані в мікроблозі герцогів Кембриджських в Instagram.

«Я хотіла сказати величезне спасибі всім, хто взяв участь. І велике спасибі моїм колегам-суддям. Я дуже ціную час і відданість, які вони проявили по відношенню до проекту», - підписала пост герцогиня, додавши, що з 31 598 заявок судді вибрали сто зображень, які будуть представлені на виставці через два тижні.

Кейт постала в сукні брудно-зеленого відтінку в білу квіточку. Світові інтернет-видання звернули увагу на її вбрання: це виявилося дешеве плаття від Zara за 13 доларів (близько 360 гривень). При цьому, варто відзначити, Міддлтон все ж виглядала дуже стильно.

Поки це найбюджетніше плаття Кейт. Шість років тому, під час подорожі до Австралії, Міддлтон одягала сукню від Hobbs вартістю 23 долари і від Zara – 26 доларів.

Як відомо, герцогиня ніколи не мала славу модниці, віддаючи перевагу не вартості одягу, а її зручності.

Раніше ми повідомляли, Міддлтон "рознесли" в мережі за невдало підібраний аксесуар. Так, вона з чоловіком провела відеоконференцію з учасниками волонтерського руху. Для цієї події Міддлтон вибрала білу блузку бренду M. I. H Jeans, вартість якої становить 255 фунтів стерлінгів (8610 гривень) і дешеві сережки з магазину Accessorize за п'ять фунтів стерлінгів (168 гривень).

Британці розкритикували прикрасу герцогині. "У Кейт огидний смак. Вона, напевно, думає, що чим більше сережки, тим краще. Дивно, як жінка з таким вихованням може носити такий несмак. Це жахливо", - розніс знаменитість в комертаріях один з користувачів.

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