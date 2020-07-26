Страсти в королевской семье разыгрались не на шутку

Всплыли новые подробности вражды двух герцогинь - Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Недавно появилась биография членов королевской семьи «В поисках свободы», написанной Омидом Скоби и Кэролин Дюран в которой всплыли детали конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, передает Оk-magazine.

Согласно инсайдерской информации авторов, герцогиня Кембриджская «мало что сделала для преодоления разрыва» с Меган Маркл, а также для разрешений конфликта между принцем Уильямом и принцем Гарри, отношения которых охладели после женитьбы последнего «на простолюдинке».

Кейт, которая до сих пор упоминалась в прессе как миротворец между внуками королевы Елизаветы, на самом деле никогда не старалась подружиться с Меган Маркл, ведь у герцогинь не было никаких общих интересов.

«Они изо всех сил пытались сохранить вежливость, но не имели ровным счетом ничего общего, кроме того, что жили в Кенсингтонском дворце», — пишут авторы.

В качестве примера они вспоминают показательный эпизод. Как-то раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл одновременно вышли из дворца, чтобы отправиться за покупками в один и тот же супермаркет. Герцогиня Кембриджская, завидев Маркл, демонстративно села в свой Range Rover, оставив невестку в одиночестве стоять на обочине улицы.

Как-то раз герцогиня Кембриджская преподнесла герцогине Сассекской роскошный букет цветов в знак примирения. Однако жена принца Гарри жест не оценила, дав недвусмысленно понять, что цветов недостаточно.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

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