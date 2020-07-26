Всплыли новые подробности вражды двух герцогинь - Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Недавно появилась биография членов королевской семьи «В поисках свободы», написанной Омидом Скоби и Кэролин Дюран в которой всплыли детали конфликта между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, передает Оk-magazine.
Согласно инсайдерской информации авторов, герцогиня Кембриджская «мало что сделала для преодоления разрыва» с Меган Маркл, а также для разрешений конфликта между принцем Уильямом и принцем Гарри, отношения которых охладели после женитьбы последнего «на простолюдинке».
Доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского..."
Украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги
Доллару будет больно, НБУ неожиданно изменил курс валют: чего ждать после выходных
Новые нюансы по пенсиям украинцев, что нужно знать: «Пенсионеров, которые получают 2-4 тысячи…»
Кейт, которая до сих пор упоминалась в прессе как миротворец между внуками королевы Елизаветы, на самом деле никогда не старалась подружиться с Меган Маркл, ведь у герцогинь не было никаких общих интересов.
«Они изо всех сил пытались сохранить вежливость, но не имели ровным счетом ничего общего, кроме того, что жили в Кенсингтонском дворце», — пишут авторы.
В качестве примера они вспоминают показательный эпизод. Как-то раз Кейт Миддлтон и Меган Маркл одновременно вышли из дворца, чтобы отправиться за покупками в один и тот же супермаркет. Герцогиня Кембриджская, завидев Маркл, демонстративно села в свой Range Rover, оставив невестку в одиночестве стоять на обочине улицы.
Как-то раз герцогиня Кембриджская преподнесла герцогине Сассекской роскошный букет цветов в знак примирения. Однако жена принца Гарри жест не оценила, дав недвусмысленно понять, что цветов недостаточно.
Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон
Как еще Politeka писала, что "Будет ребенок": близкие раскрыли тайну Меган Маркл и Гарри
Также Politeka сообщала, что Меган Маркл атаковала Елизавету II и призналась, почему сбежала из дворца