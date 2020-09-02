Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон превзошла саму себя, побив собственный рекорд в дешевизне наряда

Как передает Рoliteka.net, супруга принца Уильяма на днях приняла участие в видеоконференции, связанной с фотоконкурсом, посвященным пандемии китайского вируса. Кадры опубликованы в микроблоге герцогов Кембриджских в Инстаграм.

«Я хотела сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. И большое спасибо моим коллегам-судьям. Я очень ценю время и преданность, которые они проявили по отношению к проекту», - подписала пост герцогиня, добавив, что из 31 598 заявок судьи выбрали сто изображений, которые будут представлены на выставке через две недели.

Кейт предстала в платье грязно-зеленого оттенка в белый цветочек. Мировые интернет-издания обратили внимание на ее наряд: это оказалось дешевое платье от Zara за 13 долларов (около 360 гривен). При этом, стоит отметить, Миддлтон все же выглядела очень стильно.

Пока это самое бюджетное платье Кейт. Шесть лет назад, во время путешествия в Австралию, Миддлтон надевала платье от Hobbs стоимостью 23 доллара и от Zara – 26 долларов.

Как известно, герцогиня никогда не слыла модницей, отдавая предпочтение не стоимости одежды, а ее удобству.

Ранее мы сообщали, Миддлтон "разнесли" в сети за неудачно подобранный аксессуар. Так, она месте с супругом провела видеоконференцию с участниками волонтерского движения. Для этого события Миддлтон выбрала белую блузку бренда M.I.H Jeans, стоимость которой составляет 255 фунтов стерлингов (8610 гривен) и дешевые серьги из магазина Accessorize за пять фунтов стерлингов (168 гривен).

Британцы раскритиковали украшение герцогини. "У Кейт отвратительный вкус. Она, наверное, думает, что чем больше серьги, тем лучше. Удивительно, как женщина с таким воспитанием может носить такую безвкусицу. Это ужасно", – разнес знаменитость в коммертариях один из пользователей.

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