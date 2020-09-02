ТОП-новини, про які потрібно знати

НП під офісом Зеленського, поліція і швидка терміново з'їхалися на Банкову: що відбувається

Увечері у вівторок, 1 вересня, правоохоронці були змушені перекрити всю Банкову вулицю через виявлений вибухонебезпечний предмет.

"Під офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекритий поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату», - розповів нардеп від Партії "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше стало відомо, що був затриманий підозрюваний. Для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, який відправили на експертні дослідження.

Нові умови щодо пенсій та стажу після 1 вересня, ПФУ попередив українців: "необхідно заплатити…»

"Що стосується пенсіонерів, то в законодавстві передбачається мінімальна гарантія у вигляді 40% від мінімальної заробітної плати для осіб, які досягли 65 років, і мають необхідний робочий стаж: для жінок це 30 років, а для чоловіків – 35. Відповідно, 40% від мінімальної зарплати - це 2000 гривень. У порівнянні з серпнем, розмір виплат збільшиться на 110,8 гривень», - зазначила Король.

Нацбанк видав новий курс валют, долар і євро боляче вдарять по гривні: до чого готуватися

Курс валют 2 вересня налякає грандіозними змінами, євро буквально "перелетить" через психологічну позначку

За даними Нацбанку України, долар підніметься на 4,31. А євро встановить "антирекорд", перебравшись через психологічну позначку. Торги почнуться з + 17,71 гривні.

Так, курс валют на 2 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2760,49 грн;

100 євро - 3307,21 гривні.

Банки почнуть працювати за новими правилами, в НБУ розкрили деталі: що буде з рахунками українців

Тепер банки будуть зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів.

У НБУ уточнили, що продовжують отримувати скарги від українців на те, що банки надсилають їм смс з неправильною інформацією. Так, в повідомленнях вказується залишок на рахунку, який сформований не тільки з власних коштів клієнта, але і з кредитного ліміту.

Відтепер банки повинні інформувати клієнта про поточну суму на рахунку та окремо про розмір кредитного ліміту через:

через смс-повідомлення;

Інтернет-банкінг;

мессенджер;

електронна пошта

Виплати українцям змінять, Рада прийняла жорсткий закон: "розмір аліментів підлягає…»

В Україні вводиться індексація розміру аліментів

Рада прийняла відповідний закон, який покликаний усунути колізії в законодавстві та частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Для цього пропонується внести зміни до абзацу першого частини четвертої статті 71 Закону" Про виконавче провадження", в яких на виконавця покладається обов'язок щорічно індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Також Politeka писала, що долар і євро розлетілися в різні боки, курс валют від НБУ знову здивує.