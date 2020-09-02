НП під офісом Зеленського, поліція і швидка терміново з'їхалися на Банкову: що відбувається
Увечері у вівторок, 1 вересня, правоохоронці були змушені перекрити всю Банкову вулицю через виявлений вибухонебезпечний предмет.
"Під офісом президента проходять слідчо-оперативні заходи. Прохід через вулицю Банкову перекритий поліцією. Кажуть, знайшли бойову гранату», - розповів нардеп від Партії "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Телеграм-каналі.
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Пізніше стало відомо, що був затриманий підозрюваний. Для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, який відправили на експертні дослідження.
Нові умови щодо пенсій та стажу після 1 вересня, ПФУ попередив українців: "необхідно заплатити…»
"Що стосується пенсіонерів, то в законодавстві передбачається мінімальна гарантія у вигляді 40% від мінімальної заробітної плати для осіб, які досягли 65 років, і мають необхідний робочий стаж: для жінок це 30 років, а для чоловіків – 35. Відповідно, 40% від мінімальної зарплати - це 2000 гривень. У порівнянні з серпнем, розмір виплат збільшиться на 110,8 гривень», - зазначила Король.
Нацбанк видав новий курс валют, долар і євро боляче вдарять по гривні: до чого готуватися
Курс валют 2 вересня налякає грандіозними змінами, євро буквально "перелетить" через психологічну позначку
За даними Нацбанку України, долар підніметься на 4,31. А євро встановить "антирекорд", перебравшись через психологічну позначку. Торги почнуться з + 17,71 гривні.
Так, курс валют на 2 вересня виглядає наступним чином:
- 100 доларів — 2760,49 грн;
- 100 євро - 3307,21 гривні.
Банки почнуть працювати за новими правилами, в НБУ розкрили деталі: що буде з рахунками українців
Тепер банки будуть зобов'язані своєчасно інформувати клієнтів про встановлення, збільшення або зменшення кредитних лімітів.
У НБУ уточнили, що продовжують отримувати скарги від українців на те, що банки надсилають їм смс з неправильною інформацією. Так, в повідомленнях вказується залишок на рахунку, який сформований не тільки з власних коштів клієнта, але і з кредитного ліміту.
Відтепер банки повинні інформувати клієнта про поточну суму на рахунку та окремо про розмір кредитного ліміту через:
- через смс-повідомлення;
- Інтернет-банкінг;
- мессенджер;
- електронна пошта
Виплати українцям змінять, Рада прийняла жорсткий закон: "розмір аліментів підлягає…»
В Україні вводиться індексація розміру аліментів
Для цього пропонується внести зміни до абзацу першого частини четвертої статті 71 Закону" Про виконавче провадження", в яких на виконавця покладається обов'язок щорічно індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
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