Курс валют в Україні 2 вересня налякає грандіозними змінами, Євро буквально "перелетить" через психологічну позначку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку.

Так, долар підніметься на неймовірні + 4,31. До середини минулого дня валюта піднялася до 2760,07 гривень за сто доларів, але цього йому здалося мало.

Євро сьогодні встановить "антирекорд", перебравшись через психологічну позначку. Торги почнуться з + 17,71 гривні.

Курс валют в Україні 2 вересня виглядає наступним чином:

100 доларів — 2760,49 грн;

100 євро - 3307,21 гривні.

На цьому тлі підскочить і Російський рубль, десять з яких підскочать до 3,7225 гривні.

До цього ми розповідали, що на курс долара може серйозно вплинути пікова виплата України за держборгом для МВФ.

"Можливе незначне підвищення курсу, яке може бути пов'язане з сезонними зміни: підготовка і початок опалювального сезону, накопичення замовлень на логістичних складах, а також чи достатньо буде активний продаж валюти експортерами, в тому числі зростання надходжень валютної виручки аграріям в період збору основних експортних культур.

Нагадавши, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.

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