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Несподіване фото з Олегом Винником і його партнеркою по шоу "Танці з зірками" сколихнуло мережу

Як повідомляє Politeka.net, кадр з'явився в Instagram.

На знімку зображені Олег Винник, Олена Шоптенко і Наталія Могилевська. При цьому саме співак тримає кубок, який повинен дістатися переможцю шоу.

"Судячи з того, в чиїх руках кубок "Танців з зірками", переможець вже практично відомий 😉 А ви на кого робите ставку?» ,- сказано в підписі до фото.

Відзначимо фотографія викликала бурхливі дискусії в мережі. Не всі згодні з таким розкладом, і бачать інших фаворитів.

30 серпня 2020 року на телеканалі "1+1" відбулася довгоочікувана прем'єра розважального шоу "Танці з зірками".

З перемогу боротимуться Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлію Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Олексій Завгородній, Сергій Танчинця, Сергій Мельник, Арам Арзуманян та Ольга Фреймут.

Лідерами турнірної таблиці першого ефіру стала пара Санта Дімопулос і Макс Леонов з 28 балами.

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