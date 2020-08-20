32-летняя хореограф, звезда проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко заинтриговала совместным фото со звездным партнером нового сезона, певцом Олегом Винником

Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала уставшей, но довольной. Впрочем, как и Винник. Взмыленный и раскрасневшийся артист одарил зрителей легкой улыбкой.

"На сегодняшний день мы с @olegg.vynnyk кажется, сделали уже 1 000 000 танцевальных шагов 😅 А это ведь только начало 🤪 И все это для того, чтоб 30 августа вы увидели наш красивый и страстный танец 😊😉 И так, надеюсь, каждое воскресенье! 😉 С нетерпением ждём встречи! ❤️😊🎉", - подписала фото Шоптенко.

Пользовтали кинулись комментировать увиденное, желая паре победы в проекте:

"Удачи 💋🔥"

"идеальная пара 🤘😁🤘 очень гармонично смотритесь на фото 🙌😊🙌 уже хочется увидеть как на танцполе 🌺🌺🌺"

"Бажаємо перемоги 🥳👊🏻"

"Кайфую від вас😍🔥"

"Танцуй, Олег, танцуй🙃"

"Вы с Олегом очень даже похожи, есть какие-то общие черты лица😋👍"

"Все Вовчиці Украины будут теперь у монитора телевизоров.Я не фанатка Винника, но люблю смотреть на ваши танцы и постановки..Удачи Вам ♥️"

"Алёна, наши волчици Вам не угрожают?😊"

"Бедный Винник....такой худенький..дайте ему булочку🙌😮"

Ранее мы сообщали, Шоптенко умилила сеть фото с двухлетним сыном на море. Девушка в бикини сидела на лежаке и держала на коленях мальчика.

«Выезжать со своим ребенком и наблюдать за его первыми впечатлениями в новых местах - это одно из приятнейших удовольствий! ☺️❤️ Правда, все еще ужас вызывает количество сумок с вещами и всем необходимым для ребенка 2 лет! 😳😁 Это тот случай, когда у мамы одна маленькая сумочка, а у сына их 15 больших! 🤦‍♀️😂», - поделилась звезда.

Напомним, партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа.

А еще Politeka писала, что блондинка из «Танців з зірками» отожгла с Олегом Винником, яркие кадры.