Неожиданное фото с Олегом Винником и его партнершей по шоу «Танці з зірками» всколыхнуло сеть
Как сообщает Politeka.net, кадр появился в Instagram.
На снимке запечатлены Олег Винник, Алена Шоптенко и Наталья Могилевская. При этом именно певец держит кубок, который должен достаться победителю шоу.
«Судя по тому, в чьих руках кубок «Танцев со звездами», победитель уже практически известен 😉 А вы на кого делаете ставку?», - сказано в подписи к фото.
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Отметим фотография вызвала бурные дискуссии в Сети. Не все согласны с таким раскладом, и видят других фаворитов.
30 августа 2020 года на телеканале "1+1" состоялась долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами".
З победу будут бороться Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлию Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Алексей Завгородний, Сергей Танчинца, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.
Лидерами турнирной таблицы первого эфира стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов с 28 баллами.
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