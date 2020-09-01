Украинская певица Тина Кароль удивила смелым образом в первом эфире нового сезона шоу «Танців з зірками»

Уже традиционно, как и многие каждый год до этого, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир проекта "Танці з зірками", который стартовал 30 августа. Так, Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma со смелым декольте и пикантными вырезами под грудью, затмившее все наряды артистов этого эфира. Именно оно стало причиной бурной реакции в сети.

Дело в том, что декольте звезды получилось слишком откровенным, а белоснежное платье, идеально подчеркнувшее ее достоинства, в целом немало смутило фанатов Тины. Поклонники отметили, что звезда просто потерялась на таком белом фоне.

Впрочем, дизайнерский наряд часть фанатов все же оценила, заявив, что образы Кароль с каждым годом становятся все более пикантными и она может позволить себе показать такой роскошный вид:

«Потерялась на белом фоне😳», «Очень красива 😍😍😍», «Как красивоооо😍🔥», «Красивая 😍», «Горячо😍🔥🔥🔥», «о май гад,тина 🔥🔥», «Мой затумененный разум не способен анализировать данные фотографии🤤❤», «Икона,» «Какие у Тины глаза красивые, оочень сложно не смотреть на них 😍🍒», «Белая Королева ❤️», «Ну ты секси мать🔥», «Тина, ну что ж вы творите!🔥🔥🔥 Шикарная😍», «Тина будто светится. А за очередное платье-купальник с вываленной грудью костюмерам минус, фасон Тине категорически не идёт и сильно дешевит образ,» - пишут фанаты.

Мы также писали, что Тина вместе со всемирно известным рэпером Snoop Dogg выпустила песню Blow Your Mind. Премьера песни состоялась всего день назад, но уже вызвала бурную реакцию в сети. Лирический трек певица также представила на своей странице в Инстаграм.

На фан-аккаунте Тины также появилась информация, касающаяся новой работы певицы. Специально под жарким кадром с Кароль была опубликована информация о треке артистов:

«Я много работала над тем, чтобы артист из Украины мог быть конкурентно способным на этом рынке. Не только в нашей стране. Подписала этот контракт, работала над альбомом, прошло много времени, прежде чем первые шаги этой работы стали общественно известны», — рассказывала Кароль в интервью.

При этом она ответила, что о сотрудничестве с американским певцом она узнала внезапно, у нее был всего час на запись своей части в треке.

«Я тут же подумала, у нас есть классные украинские авторы. Сразу же нашла новую песню одного из наших украинских авторов, я с ним сотрудничаю, взяла из нее кусочек, вложила, спела, сделали текст. И получилась цельная картинка», — рассказала Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."