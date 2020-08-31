Ведущая Ольга Фреймут, которая заразилась китайским вирусом, станцевала в первом эфире обновленного сезона "Танців з зірками"

Звезда, которая накануне прямого эфира сообщила, что заболела все же приняла участие в шоу вместе со своим партнером Ильей Падзиною.

Отметим, партнер ведущей также заразился. Свой танец пара исполнила в изоляции во дворе дома Ольги.

Фреймут рассказала, что сейчас у них нет температуры и чувствуют они довольно неплохо. А поскольку пара долго готовилась, то они не смогли пропустить эфир.

Пара исполнила Фокстрот под песню "Спи себе сама" группы "Скрябин".

Танец получил довольно высокую оценку судей.

«Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недостижимая, как цветочки эдельвейса. Я умоляла Боженьку, чтобы вдруг во время танца ты не лишилась чувств. Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо», прокомментировала выступление ведущей Екатерина.

Влад Яма также восхитился парой: «Молодцы, что станцевали. Танец он вообще лечит, а если свежем воздухе, то я думаю, что тем более. Действительно было очень нежно, но хочется увидеть вас настоящими, танцующими именно здесь. Возвращайтесь!».

В результате за свой танец Фреймут и Падзина получили достаточно высокую оценку от судей — 26.

Напомним, о том, что у нее обнаружили китайский вирус Ольга Фреймут сообщила 23 авуста. Она отметила, что не знает, где могла заразиться. Также телеведущая сообщила, что проходит лечение на самоизоляции.

Первым симптомом она назвала сильную боль в плечах.

Телеведущая призывает всех следовать известным правилам: носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших собраний людей.

Напомним, заболевшая Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть: "Все к лучшему"

Как сообщала Politeka, Фреймут, которую скосил китайский вирус, ошарашила появлением без маски: «Оля, это противозаконно»

Также Politeka писала, что Фреймут, которую скосил китайский вирус, рассказала о первых симптомах и дала важный совет: «Жуткая боль в…»