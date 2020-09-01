50-річний чоловік співачки Наташі Корольової артист Сергій Глушко (Тарзан) записав відеозвернення

Як передає Politeka.net, артист опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram. (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

При цьому багато хто звернув увагу, що у Тарзана якось дивно змінився голос.

Сергій Глушко вирішив з гумором привітати всіх з першим вересня.

"Друзі, як викладач магії в Хогвардсі, хочу привітати всіх з першим вересня, адже це день Знань. Так знайте: від посмішки стане всім тепліше», - сказав чоловік Наташі Корольової.

Відео Сергія Глушка активно коментують у мережі.

«А шо з голосом», «в нього Джигурда вселився", " Суперр. Клас. Серьога молодець красунчик", "Сергій дунув грамотного плану" »" спасибі!!!І Вам побільше посмішок!!Ми вас любимо!!!", "Були б всі викладачі з таким басом», "Джигурду нагадав", - пишуть в коментарях.

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