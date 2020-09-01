50-летний супруг певицы Наташи Королевой артист Сергей Глушко (Тарзан) записал видеообращение

Как передает Politeka.net, артист опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм. (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

При этом многие обратили внимание, что у Тарзана как-то странно изменился голос.

Сергей Глушко решил с юмором поздравить всех с первым сентября.

«Друзья, как преподаватель магии в Хогвардсе, хочу поздравить всех с первым сентября, ведь это день знаний. Так знайте: от улыбки станет всем теплей», - сказал муж Наташи Королевой.

Видео Сергея Глушко активно комментируют в Сети.

«А шо с голосом», «в него Джигурда вселился», «Суперр. Класс. Серега молодец красавчик», «Сергей дунул грамотного плану однако», «Спасибо!!!И вам побольше улыбок!!Мы Вас любим!!!», «Были бы все преподаватели с таким басом», «Джигурду напомнил», - пишут в комментариях.

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