50-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, покорил сеть новой эпатажной выходкой

Как передает Рoliteka.net, муж певицы Наташи Королевой опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал в темных стрингах в полосочку - это и вся одежда, которая была на Тарзане.

Кажется, будто танцор застыл в момент рывка - его мышцы напряглись. Руки он раскинул в стороны, голову немного задрал назад, подставив лицо солнечному свету, на лице его играла легкая улыбка.

Перед этим Тарзан, видимо, распустил волосы и натянул резинку на пальцы.

При этом очевидно, что в таком необычном виде звезда появился на улице: он позировал не то на балконе, не то на мостике с металлической оградой.

"Движение... #тарзан #тарзаншоу", - подписал кадр Глушко.

Пользователи не смогли пройти мимо, оставив уйму восхищенных комментариев:

"жеребец"

"Круто👍 молодец"

"Огонь 🔥"

"Ну шо вы с нами делаете😍"

"Сила...мощь...красота😍"

"Горячо 🔥😏"

"Сокол вырвался из клетки 😂"

"О боже😃"

Ранее мы сообщали, рельефный Тарзан впечатлил фото одного из своих амплуа. На опубликованном в Инстаграм кадре запечатлен момент из спектакля «Муж на час». На снимке рядом с Сергеем предстала его коллега по сцене красотка-блондинка Мария Горбань.

«Мы уже отыграли первый спектакль после перерыва в Москве, и вовсю готовимся к новому театральному сезону!», - написал муж Королевой.

Поклонники поддержали артиста.

«Удачи удачи и ещё раз удачи во всем», «Такой довольный😃 Удачи, удачи, и еще раз удачи!!!», "Серега , как накачать мышцы как у тебя?", "Старенький уже Тарзанчик", " Странно, что одетый 😂", - писали в комментариях.

Напомним, бессовестный Тарзан распахнул халат и выставил напоказ свой маленький краник: пикантное фото.

Как сообщала Politeka, Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа.

Также Politeka писала, что Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила.